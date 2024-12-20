ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба

Греческий «Панатинаикос» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим легионером киевского «Динамо» Беньямином Вербичем, об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Летом 2022-го Вербич покинул Динамо и свободным агентом присоединился к «Панатинаикосу». Всего в футболке «зеленых» провел 58 матчей, оформил 7 голов и 2 ассиста.

Нынешний сезон стал сплошным ужасом. Вербича только один раз выпустили на поле – унизительная минута в июльском матче квалификации ЛЕ против Ботева.