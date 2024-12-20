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20 декабря 2024, 08:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 08:50
1661
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба

Беньямин Вербич расторг контракт с «Панатинаикосом»

20 декабря 2024, 08:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 08:50
1661
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Греческий «Панатинаикос» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим легионером киевского «Динамо» Беньямином Вербичем, об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Летом 2022-го Вербич покинул Динамо и свободным агентом присоединился к «Панатинаикосу». Всего в футболке «зеленых» провел 58 матчей, оформил 7 голов и 2 ассиста.

Нынешний сезон стал сплошным ужасом. Вербича только один раз выпустили на поле – унизительная минута в июльском матче квалификации ЛЕ против Ботева.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Панатинаикос
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zzg77
Тут ключевое слово - "бывший игрок Динамо"!!!
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