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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 11:47 |
966
0

Игрок сборной Украины имеет неожиданный вариант. Вингер переедет в Грецию?

Алексей Гуцуляк заинтересовал «Панатинаикос»

17 декабря 2024, 11:47 |
966
0
Игрок сборной Украины имеет неожиданный вариант. Вингер переедет в Грецию?
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер житомирского «Полесья» украинский вингер Алексей Гуцуляк заинтересовал греческий «Панатинаикос», сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что клуб скоро покинет словенский футболист Беньямин Вербич, экс-игрок киевского «Динамо», и в «Панатинаикосе» уже ищут ему замену.

В сезоне 2024/25 Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Полесье» получило предложение по Алексею Гуцуляку от неназванного европейского клуба.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Панатинаикос трансферы трансферы УПЛ чемпионат Греции по футболу ТаТоТаке Беньямин Вербич
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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