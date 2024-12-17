Игрок сборной Украины имеет неожиданный вариант. Вингер переедет в Грецию?

Украинский вингер житомирского «Полесья» украинский вингер Алексей Гуцуляк заинтересовал греческий «Панатинаикос», сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что клуб скоро покинет словенский футболист Беньямин Вербич, экс-игрок киевского «Динамо», и в «Панатинаикосе» уже ищут ему замену.

В сезоне 2024/25 Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Полесье» получило предложение по Алексею Гуцуляку от неназванного европейского клуба.