Игрок сборной Украины имеет неожиданный вариант. Вингер переедет в Грецию?

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Алексей Гуцуляк заинтересовал «Панатинаикос»
Украинский вингер житомирского «Полесья» украинский вингер Алексей Гуцуляк заинтересовал греческий «Панатинаикос», сообщает ТаТоТаке.
Дело в том, что клуб скоро покинет словенский футболист Беньямин Вербич, экс-игрок киевского «Динамо», и в «Панатинаикосе» уже ищут ему замену.
В сезоне 2024/25 Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Полесье» получило предложение по Алексею Гуцуляку от неназванного европейского клуба.
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