Новый тренер Довбика. Анчелотти может возглавить Рому, но есть нюанс

«Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал добро на то, что бы его сын ассистент Давиде Анчелотти возглавил «Рому», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 65-летний специалист хочет видеть своего 35-летнего сына в роли коуча «волков», поскольку считает этот клуб отличным первым шагом в тренерской карьере. Стоит отметить, что будучи футболистом, Карло провел 8 лет своей карьеры в римском клубе. В Риме не исключают того, что Давиде может возглавить команду уже в начале следующего сезона.

Руководство «сливочных» ценит навыки Давиде Анчелотти и им будет не особо приятно расставаться с 35-летним специалистом, который рано или поздно «выйдет из тени» славы своего отца.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что звезда обороны «Реала» в ближайшее время вернется на поле.