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  4. Новый тренер Довбика. Анчелотти может возглавить Рому, но есть нюанс
Италия
22 декабря 2024, 13:59 |
768
1

Новый тренер Довбика. Анчелотти может возглавить Рому, но есть нюанс

Давиде Анчелотти может стать коучем римского клуба

22 декабря 2024, 13:59 |
768
1
Новый тренер Довбика. Анчелотти может возглавить Рому, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Давид Анчелотти

«Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал добро на то, что бы его сын ассистент Давиде Анчелотти возглавил «Рому», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 65-летний специалист хочет видеть своего 35-летнего сына в роли коуча «волков», поскольку считает этот клуб отличным первым шагом в тренерской карьере. Стоит отметить, что будучи футболистом, Карло провел 8 лет своей карьеры в римском клубе. В Риме не исключают того, что Давиде может возглавить команду уже в начале следующего сезона.

Руководство «сливочных» ценит навыки Давиде Анчелотти и им будет не особо приятно расставаться с 35-летним специалистом, который рано или поздно «выйдет из тени» славы своего отца.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что звезда обороны «Реала» в ближайшее время вернется на поле.

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Реал Мадрид Рома Рим Карло Анчелотти Давиде Анчелотти назначение тренера Артем Довбик чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Ла Лига Серия A
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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SHN
Молодец Карло. Пысть сын тренеруется на кошках... Или волках...
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