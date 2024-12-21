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Испания
21 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:10
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0

Названа дата, когда вернется к тренировкам один из лидеров Реала

Давид Алаба приступит к полноценным тренировка 30 декабря

21 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:10
250
0
Названа дата, когда вернется к тренировкам один из лидеров Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Итальянский защитник мадридского «Реала» назвал дату возвращения австрийского защитника Давида Алабы:

«Давид Алаба вернется к тренировкам команды 30 декабря, он будет готов играть примерно в середине января».

«Он возвращается. Это отличная новость»

Алаба восстановился после травмы крестообразных связок, в последний раз появлялся на поле еще 17 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» попытается подписать Эрлинга Холанда.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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