Испания21 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:10
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Названа дата, когда вернется к тренировкам один из лидеров Реала
Давид Алаба приступит к полноценным тренировка 30 декабря
21 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:10
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Итальянский защитник мадридского «Реала» назвал дату возвращения австрийского защитника Давида Алабы:
«Давид Алаба вернется к тренировкам команды 30 декабря, он будет готов играть примерно в середине января».
«Он возвращается. Это отличная новость»
Алаба восстановился после травмы крестообразных связок, в последний раз появлялся на поле еще 17 декабря прошлого года.
Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» попытается подписать Эрлинга Холанда.
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