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Англия
21 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 21 декабря 2024, 16:39
1819
0

Исторический трансфер. Реал и Барселона поборются за супер-форварда

Эрлинг Холанд привлекает внимание двух испанских грандов

21 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 21 декабря 2024, 16:39
1819
0
Исторический трансфер. Реал и Барселона поборются за супер-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание и мадридского «Реала», и каталонской «Барселоны», сообщает El Chiringiuto.

По информации источника, в Барселоне мечтают привезти Эрлинга на Камп Ноу. Он является одной из ключевых целей клуба и мечтой Жоана Лапорты. Финансовая составляющая не дает каталонскому клубу сделать это настолько легко, насколько это могло бы быть.

Именно это и дает мадридскому «Реалу» преимущество в борьбе за подписание 24-летнего нападающего.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать одного из лучших защитников мира.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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