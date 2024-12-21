Исторический трансфер. Реал и Барселона поборются за супер-форварда

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание и мадридского «Реала», и каталонской «Барселоны», сообщает El Chiringiuto.

По информации источника, в Барселоне мечтают привезти Эрлинга на Камп Ноу. Он является одной из ключевых целей клуба и мечтой Жоана Лапорты. Финансовая составляющая не дает каталонскому клубу сделать это настолько легко, насколько это могло бы быть.

Именно это и дает мадридскому «Реалу» преимущество в борьбе за подписание 24-летнего нападающего.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать одного из лучших защитников мира.