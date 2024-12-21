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  4. Еще и бесплатно. Реал подпишет одного из лучших защитников мира
Англия
21 декабря 2024, 11:05 |
549
0

Еще и бесплатно. Реал подпишет одного из лучших защитников мира

Вирджил ван Дейк является целью «сливочных»

21 декабря 2024, 11:05 |
549
0
Еще и бесплатно. Реал подпишет одного из лучших защитников мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк является целью мадридского «Реала», сообщает Football Transfers.

По информации источника, 33-летний футболист, контракт которого заканчивается через полгода, а решение этой ситуации пока не наблюдается, может стать игроком, присоединившись к команде летом «сливочных» в качестве свободного агента.

Альтернативой подписанию Вирджила является переезд на Бернабеу Джонатана Та, контракт которого также заканчивается через полгода, но за немца придется конкурировать с «Барселоной».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать звезду «Лиона».

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Данііл Киріяка Источник: FootballTransfers
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