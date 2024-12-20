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  4. Зинедин Зидан рекомендует. Звезда Лиона может перейти в Реал
Испания
20 декабря 2024, 21:34 |
290
0

Зинедин Зидан рекомендует. Звезда Лиона может перейти в Реал

Райан Шерки может продолжить карьеру в Ла Лиге

20 декабря 2024, 21:34 |
290
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Зинедин Зидан рекомендует. Звезда Лиона может перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки может перейти в «Реал», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, легендарный бывший наставник и игрок «Королевского клуба» Зинедин Зидан рекомендует руководству сливочных подписать француза как можно скорее, пока французский клуб не продлил контракт с Шерки.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего Шерки в 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Шерки провел за «Лион» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Райан Шерки может сменить национальную сборную.

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Іван Распутін Источник: El Gol Digital
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