Зинедин Зидан рекомендует. Звезда Лиона может перейти в Реал

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки может перейти в «Реал», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, легендарный бывший наставник и игрок «Королевского клуба» Зинедин Зидан рекомендует руководству сливочных подписать француза как можно скорее, пока французский клуб не продлил контракт с Шерки.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего Шерки в 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Шерки провел за «Лион» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Райан Шерки может сменить национальную сборную.