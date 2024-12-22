Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко является трансферной целью римской «Ромы», сообщает Sport.it.

По информации источника, в 25-летний футболист должен стать альтернативой Никола Залевскому, контракт которого истекает уже через полгода. Также на позиции Виталия в Риме выступает испанский фуллбэк Анхелиньо.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

За «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти может возглавить «Рому».