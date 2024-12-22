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  4. Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Англия
22 декабря 2024, 14:20 |
1902
4

Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы

Виталий Миколенко может переехать в столицу Италии

22 декабря 2024, 14:20 |
1902
4
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко является трансферной целью римской «Ромы», сообщает Sport.it.

По информации источника, в 25-летний футболист должен стать альтернативой Никола Залевскому, контракт которого истекает уже через полгода. Также на позиции Виталия в Риме выступает испанский фуллбэк Анхелиньо.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

За «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти может возглавить «Рому».

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Виталий Миколенко Артем Довбик Эвертон Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Никола Залевски Анхелиньо
Данііл Киріяка Источник
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Комментарии 4
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T-800
для меня топ-4 исторических гранда Англии - ЛФК, МЮ, Арсенал и Эвертон (произвольное перечисление)
немного позади Сити, Челси, Астон Вилла (некогда самый титулованный клуб), ТТХ ...
как в Италии - Милан, Ювентус, Интер (хаотичный набор)
и чуть позади Дженоа (некогда самый титулованный клуб), римские гранды ... прочие
двойное понижение
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0
Умник
Ну это усиление для Ромы.
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0
Gargantua81
ну слухи на фоне того, что у Ромы и Эвертона теперь один владелец.
у Ромы проблема с левым защитником, и возможно владельцы перебросят Миколенко на соседний цех, а в Эвертон купят кого то более статусного, потому что Миколенко последний сезон отыграл хоть и не провально, но значительно слабее чем предыдущий.
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0
Harun Bakircioğlu
Мальчик: покупает Миколенко
Мужчина: покупает клуб Миколенко
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0
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