Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Виталий Миколенко может переехать в столицу Италии
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко является трансферной целью римской «Ромы», сообщает Sport.it.
По информации источника, в 25-летний футболист должен стать альтернативой Никола Залевскому, контракт которого истекает уже через полгода. Также на позиции Виталия в Риме выступает испанский фуллбэк Анхелиньо.
В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 ассистом.
За «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти может возглавить «Рому».
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немного позади Сити, Челси, Астон Вилла (некогда самый титулованный клуб), ТТХ ...
как в Италии - Милан, Ювентус, Интер (хаотичный набор)
и чуть позади Дженоа (некогда самый титулованный клуб), римские гранды ... прочие
двойное понижение
у Ромы проблема с левым защитником, и возможно владельцы перебросят Миколенко на соседний цех, а в Эвертон купят кого то более статусного, потому что Миколенко последний сезон отыграл хоть и не провально, но значительно слабее чем предыдущий.
Мужчина: покупает клуб Миколенко