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Италия
22 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:52
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0

В Роме отреагировали на возможный уход звездного конкурента Довбика

Пауло Дибала пока остается в Риме

22 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:52
910
0
В Роме отреагировали на возможный уход звездного конкурента Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Спортивный директор римской «Ромы» Флоран Гисольфи отреагировал на слухи о возможном уходе из расположения «волков» аргентинца Пауло Дибалы, которого активно сватают в чемпионат Турции.

– Через 10 дней откроется трансферное окно. Станет ли состав «Ромы» еще более конкурентоспособным?

– Мы должны работать на перспективу. Я не думаю, что сегодняшний матч сменит стратегию. Сегодня важно увидеть команду с интенсивностью и энтузиазмом.

– Ходят слухи о Дибале. Будете ли выслушивать какие-либо предложения от других клубов?

– В данный момент мы четко заявляем, что у нас нет никаких контактов с другим клубом. Пауло очень важен для нас, сегодня он играет, и я надеюсь, что он проведет отличный матч. Для Раньери и команды главное то, что происходит на поле, – сказал Гиссольфи.

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Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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