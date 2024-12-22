В Роме отреагировали на возможный уход звездного конкурента Довбика

Спортивный директор римской «Ромы» Флоран Гисольфи отреагировал на слухи о возможном уходе из расположения «волков» аргентинца Пауло Дибалы, которого активно сватают в чемпионат Турции.

– Через 10 дней откроется трансферное окно. Станет ли состав «Ромы» еще более конкурентоспособным?

– Мы должны работать на перспективу. Я не думаю, что сегодняшний матч сменит стратегию. Сегодня важно увидеть команду с интенсивностью и энтузиазмом.

– Ходят слухи о Дибале. Будете ли выслушивать какие-либо предложения от других клубов?

– В данный момент мы четко заявляем, что у нас нет никаких контактов с другим клубом. Пауло очень важен для нас, сегодня он играет, и я надеюсь, что он проведет отличный матч. Для Раньери и команды главное то, что происходит на поле, – сказал Гиссольфи.