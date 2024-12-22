Игрок Зари: «Жена плакала во время тревог. Уже привыкли, как и украинцы»

Защитник «Зари» Жуниньо Рейс рассказал о том, что его жена сперва тяжело переносила жизнь в Украине из-за войны, но постепенно привыкла к тревогам и другим аспектам агрессии россии.

«Безусловно, я разговаривал с семьей о моем возвращении. Моей жене очень нравится культура Украины, поэтому она была за то, чтобы мы вернулись. К тому же мы жили в Запорожье несколько лет до этого».

«Сначала в первые дни здесь, слыша тревоги и взрывы, жена серьезно волновалась, плакала. Как оказалось, ко всему этому, к сожалению, привыкаешь. Поэтому сейчас мы привыкли к такой жизни, как у всех украинцев».

«Воспринимаем все это иначе, нормально, если так можно сказать, живем. Очень надеемся, что скоро весь этот ужас закончится», – сказал Жуниньо.