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  4. Игрок Зари: «Жена плакала во время тревог. Уже привыкли, как и украинцы»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 14:28 |
555
0

Игрок Зари: «Жена плакала во время тревог. Уже привыкли, как и украинцы»

Жуниньо рассказал о том, почему продолжает играть в Украине

22 декабря 2024, 14:28 |
555
0
Игрок Зари: «Жена плакала во время тревог. Уже привыкли, как и украинцы»
ФК Заря. Жуниньо

Защитник «Зари» Жуниньо Рейс рассказал о том, что его жена сперва тяжело переносила жизнь в Украине из-за войны, но постепенно привыкла к тревогам и другим аспектам агрессии россии.

«Безусловно, я разговаривал с семьей о моем возвращении. Моей жене очень нравится культура Украины, поэтому она была за то, чтобы мы вернулись. К тому же мы жили в Запорожье несколько лет до этого».

«Сначала в первые дни здесь, слыша тревоги и взрывы, жена серьезно волновалась, плакала. Как оказалось, ко всему этому, к сожалению, привыкаешь. Поэтому сейчас мы привыкли к такой жизни, как у всех украинцев».

«Воспринимаем все это иначе, нормально, если так можно сказать, живем. Очень надеемся, что скоро весь этот ужас закончится», – сказал Жуниньо.

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Заря Луганск Жуниньо (Леовигилдо Жуниор Рейс Родригес) Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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