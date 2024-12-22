ФОТО. Довбик классным пасом помог заработать пенальти. Рома забила

В матче чемпионата Италии Рома – Парма хозяева вышли вперед уже на восьмой минуте после того, как Пауло Дибала реализовал пенальти.

Аргентинский форвард сам заработал удар с точки, но ему помог Артем Довбик, который сделал на партнера классную передачу пяткой, выведя на опасную позицию. Однако пробить украинцу пенальти один из лидеров римлян не дал.

У Довбика в сезоне восемь голов во всех турнирах.

Довбик отдает передачу пяткой