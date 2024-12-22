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Италия
22 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:18
2340
5

ФОТО. Довбик классным пасом помог заработать пенальти. Рома забила

Гол оформил Дибала

22 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:18
2340
5
ФОТО. Довбик классным пасом помог заработать пенальти. Рома забила
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Италии Рома – Парма хозяева вышли вперед уже на восьмой минуте после того, как Пауло Дибала реализовал пенальти.

Аргентинский форвард сам заработал удар с точки, но ему помог Артем Довбик, который сделал на партнера классную передачу пяткой, выведя на опасную позицию. Однако пробить украинцу пенальти один из лидеров римлян не дал.

У Довбика в сезоне восемь голов во всех турнирах.

Довбик отдает передачу пяткой

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Пауло Дибала Артем Довбик Рома Рим Парма Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Первый Среди Равных
Ніяких пенальті халявщику не давати пробивати.
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Harun Bakircioğlu
У Пармы на воротах черный японец, забавно
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