Италия22 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:18
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5
ФОТО. Довбик классным пасом помог заработать пенальти. Рома забила
Гол оформил Дибала
22 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:18
2340
5
В матче чемпионата Италии Рома – Парма хозяева вышли вперед уже на восьмой минуте после того, как Пауло Дибала реализовал пенальти.
Аргентинский форвард сам заработал удар с точки, но ему помог Артем Довбик, который сделал на партнера классную передачу пяткой, выведя на опасную позицию. Однако пробить украинцу пенальти один из лидеров римлян не дал.
У Довбика в сезоне восемь голов во всех турнирах.
Довбик отдает передачу пяткой
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Комментарии 5
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Ніяких пенальті халявщику не давати пробивати.
У Пармы на воротах черный японец, забавно
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