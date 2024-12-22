Довбик отдал курьезную голевую передачу. Рома забила третий гол Парме

22 декабря на стадио Олимпико проходит матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Пармой».

Украинский форвард Артем Довбик с первых минут вышел на поле и уже успел отличиться результативными действиями.

На 8-й минуте с передачи Довбика началась атака, в результате которой «Рома» заработала пенальти и открыла счёт.

А на 51-й минуте Алексис Салемаркс в штрафной мощно пробил по воротам «Пармы». Мяч попал в Артема Довбика и отлетел к Пауло Дибале, который отправил его в пустые ворота.

Это уже третий гол «Ромы» в ворота «Пармы».

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