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  4. Довбик отдал курьезную голевую передачу. Рома забила третий гол Парме
Италия
22 декабря 2024, 14:48 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:52
1140
0

Довбик отдал курьезную голевую передачу. Рома забила третий гол Парме

Артем Довбик снова помогает Роме

22 декабря 2024, 14:48 | Обновлено 22 декабря 2024, 14:52
1140
0
Довбик отдал курьезную голевую передачу. Рома забила третий гол Парме
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря на стадио Олимпико проходит матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Пармой».

Украинский форвард Артем Довбик с первых минут вышел на поле и уже успел отличиться результативными действиями.

На 8-й минуте с передачи Довбика началась атака, в результате которой «Рома» заработала пенальти и открыла счёт.

А на 51-й минуте Алексис Салемаркс в штрафной мощно пробил по воротам «Пармы». Мяч попал в Артема Довбика и отлетел к Пауло Дибале, который отправил его в пустые ворота.

Это уже третий гол «Ромы» в ворота «Пармы».

Видео уже доступно на Телеграм-канале Спортивний Оглядач

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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