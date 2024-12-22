Уровень. Украинский кипер в топе молодых вратарей по интересному показателю

Украинский вратарь «Колоса» Иван Пахолюк попал в топ-10 вратарей мира до 21 года по умению отдавать длинную передачу, сообщает CIES.

В рейтинге 20-летний футболист клуба из Ковалевки занял 7-е место на пару с кипером «Фехервара» Мартином Дала. Длинный пас обоих оценили в 54.5 балла из 100. Первое место топ занимает голкипер «АЗ» Ром-Джейден Овусу-Одуро с оценкой навыка в 68.5 из 100 возможных баллов.

В текущем сезоне Иван Пахолюк провел 14 матчей в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги, из которых семь отстоял на ноль. Пропустил 8 голов.

Ранее сообщалось о том, что Иван Пахолюк продлил соглашение с «Колосом».