ОФИЦИАЛЬНО. Закрыли позицию. Молодой вратарь Колоса продлил контракт

Украинский вратарь «Колоса» Иван Пахолюк продлил контракт с клубом, сообщают социальные сети клуба.

20-летний вратарь продлил действующее соглашение на 3 года и теперь оно будет действовать до конца 2028-го года. В этом сезоне голкипер провел 12 матчей за клуб, пять из которых – на ноль, и пропустил восемь мячей. В ноябре вызывался в молодежную сборную Украины U-19 на два товарищеских матча против Италии и Португалии, на поле так и не появился.

Два игрока «Колоса» уже не сыграют в этом сезоне.