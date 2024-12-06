Украина. Премьер лига06 декабря 2024, 15:24 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Закрыли позицию. Молодой вратарь Колоса продлил контракт
Иван Пахолюк продлил контракт с клубом
06 декабря 2024, 15:24 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:04
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Украинский вратарь «Колоса» Иван Пахолюк продлил контракт с клубом, сообщают социальные сети клуба.
20-летний вратарь продлил действующее соглашение на 3 года и теперь оно будет действовать до конца 2028-го года. В этом сезоне голкипер провел 12 матчей за клуб, пять из которых – на ноль, и пропустил восемь мячей. В ноябре вызывался в молодежную сборную Украины U-19 на два товарищеских матча против Италии и Португалии, на поле так и не появился.
Два игрока «Колоса» уже не сыграют в этом сезоне.
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