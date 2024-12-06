Два игрока Колоса в этом году уже не сыграют

Как стало известно Sport.ua, «Колос» в первой части сезона уже не сможет рассчитывать на травмированных Олега Криворучко и Владислава Емца. Они вернутся в строй уже в следующем году, когда ковалевцы начнут подготовку к новым испытаниям.

По имеющимся данным, у остальных футболистов «Колоса» нет проблем со здоровьем и они готовятся к очередному календарному матчу – с «Оболонью», который состоится 8 декабря.

Сейчас «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 14 очков.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Колос» – «Оболонь».