Два игрока Колоса в этом году уже не сыграют
Криворучко и Емец попали на больничный
Как стало известно Sport.ua, «Колос» в первой части сезона уже не сможет рассчитывать на травмированных Олега Криворучко и Владислава Емца. Они вернутся в строй уже в следующем году, когда ковалевцы начнут подготовку к новым испытаниям.
По имеющимся данным, у остальных футболистов «Колоса» нет проблем со здоровьем и они готовятся к очередному календарному матчу – с «Оболонью», который состоится 8 декабря.
Сейчас «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 14 очков.
Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Колос» – «Оболонь».
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