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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 14:49 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:55
160
0

Два игрока Колоса в этом году уже не сыграют

Криворучко и Емец попали на больничный

06 декабря 2024, 14:49 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:55
160
0
Два игрока Колоса в этом году уже не сыграют
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, «Колос» в первой части сезона уже не сможет рассчитывать на травмированных Олега Криворучко и Владислава Емца. Они вернутся в строй уже в следующем году, когда ковалевцы начнут подготовку к новым испытаниям.

По имеющимся данным, у остальных футболистов «Колоса» нет проблем со здоровьем и они готовятся к очередному календарному матчу – с «Оболонью», который состоится 8 декабря.

Сейчас «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 14 очков.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Колос» – «Оболонь».

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Колос Ковалевка Владислав Емец травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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