Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы

Накануне в информационном пространстве появилась информация о том, что нынешняя неделя является ключевой в вопросе возможного ухода 21-летнего левого вингера Михаила Мудрика из «Шахтера». Якобы у «горняков» в ближайшие дни запланирован финальный раунд переговоров с боссами леверкузенского «Байера», который и должен прояснить ситуацию. Если немецкий клуб удовлетворит финансовые запросы «Шахтера», то Мудрику будет разрешено вести переговоры и завершить трансфер в «Байер», но если нет, то Михаил почти со стопроцентной вероятностью останется в стане «горняков» как минимум до зимы.

На самом деле, вопрос с вероятной продажей Мудрика в настоящий момент является наиболее значимым и важным для «Шахтера». И речь не только о сумме сделки, но и об имиджевом факторе, а также о дальнейших перспективах развития команды. Понимая это, менеджмент «горняков» и пытается торговаться до последнего, или, если так можно выразиться, до пределов, после достижения которых у Рината Ахметова, как он неоднократно сам признавался, банально не выдержат нервы и он даст отмашку на проведение сделки.

Продажа Мудрика действительно может решить массу насущных проблем для «Шахтера», которые возникли после начала полномасштабной войны с россией. Ключевая из них – финансовая, ведь не так давно генеральный директор «горняков» Сергей Палкин четко заявил, что у клуба имеются долги на сумму в 50 миллионов евро. Их «Шахтер» преимущественно накопил вследствие того, что покупал футболистов с отсрочкой платежа, и при наступлении определенных дат клуб обязан провести очередной транш.

ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Решить проблему «Шахтер» мог бы за счет продажи своих легионеров, подавляющее большинство из которых отказались возвращаться в Украину пока не будет завершена война. Однако здесь «горнякам» явным образом «подсобила» ФИФА, когда буквально за неделю до открытия трансферного окна в большинстве чемпионатов Европы приняла решение, позволяющее легионерам в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами. В итоге «Шахтер» так и не смог продать Тете и Манора Соломона, пожелавших по правилу ФИФА уйти в «Лион» и «Фулхэм», соответственно. Также неоднозначная ситуация сложилась с Педриньо и Марлоном, хотя на этих бразильцах «горняки» сиюминутно ничего не потеряли, так как имеют с обоими игроками долгосрочные контракты.

В итоге нынешним летом «Шахтер» сумел заработать от продажи своих игроков чуть более 44 миллионов евро. Добиться этого удалось благодаря налаживанию добрых деловых отношений с «Бенфикой» (продажа Давида Нереса за 15,3 миллионов евро), «Фиорентиной» (продажа Додо за 14,5 миллионов евро), «Лацио» (продажа Маркоса Антонио за 7,5 миллионов евро) и «Зальцбургом» (продажа Фернандо за 6 миллионов евро), плюс еще «Бордо» реализовал опцию на выкуп контракта Даниила Игнатенко за 1 миллион евро.

Однако, судя по всему, указанных средств «Шахтеру» недостаточно, чтобы полноценно и без серьезных ограничений продолжить существование. Не стоит забывать, что донецкому клубу из-за войны пришлось договариваться с «Легией» об аренде тренировочного комплекса и стадиона в Варшаве, где «горняки» планируют проводить все матчи еврокубков и, возможно, некоторые игры украинской Премьер-лиги. Во сколько обошлась эта договоренность бюджету донецкого клуба не сообщается, но тот факт, что инфраструктурные расходы у «Шахтера» в сезоне-2022/23 существенно вырастут не вызывает сомнений. В конце концов, договор с НСК «Олимпийский» никто не аннулировал (поговаривают, что на киевской арене «горняки» могут провести матч-открытие нового сезона в УПЛ), а еще официально в клубе заявляли, что планируют договариваться о сотрудничестве с руководством «Арены Львов». Добавим к этому переезды, которых у команды Йовичевича намечается просто невероятное количество, повышение затрат на меры предосторожности, и получим очень солидный «довесок» в графе расходов «Шахтера» на новый сезон.

Безусловно, частично помочь решить ситуацию способны выплаты от УЕФА за участие в Лиге чемпионов, но частью этой суммы «горняки», как сообщалось ранее, были готовы поделится с другими участниками УПЛ, чтобы поддержать тех в сложное время и помочь провести турнир на приемлемом уровне. Поэтому практически в любом аспекте у «горняков» вырисовывается увеличение затрат при невозможности полноценно получить желаемую прибыль. Того же Маркоса Антонио в «Лацио» клуб продал в пять раз дешевле, нежели рассчитывали руководители «Шахтера», выстраивая многолетнюю стратегию на будущее...

Именно поэтому на повестке дня для «Шахтера» и стоит вариант с возможной продажей Мудрика. По информации из СМИ, «Байер», в ряды которого реально хотел бы перебраться украинский вингер, готов заплатить за сделку 21 миллион евро. Также на Михаила претендуют «Брентфорд» и «Ницца», на конкуренции которых «горняки» могут создать успешный фон для торгов, но в целом повысить ценник вряд ли удастся выше условных 25 миллионов. Кто-то скажет, что для Мудрика и эти деньги – огромный аванс и будет прав, однако необходимо обязательно учитывать потенциал, способности к прогрессу и профессиональное развитие футболиста, чтобы понимать – его цена в будущем, скорее всего, будет только стремительно расти, а переезд в топ-лигу сразу позволит оценочной стоимости игрока, которая ныне на Transfermarkt равна 9 миллионам евро, увеличиться минимум в полтора-два раза.

ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Соглашаясь сейчас на продажу Мудрика за условные 20-30 миллионов евро, «Шахтер» практически наверняка закрывает для себя на следующий сезон вопрос с потенциальным недостатком финансирования (не забываем о необходимости соответствовать критериям финансового фейр-плей, который несмотря на войну никто для украинских клубов не отменял). Однако, с другой стороны, такое решение однозначно станет серьезным ударом по статусу донецкого клуба.

«Шахтер» при Ринате Ахметове стал не только украинским грандом, но и одним из наиболее успешных и стабильных с точки зрения выступлений в еврокубках клубом континента. Сам по себе этот статус обязывает ему соответствовать. Именно поэтому «горняки» ранее не разменивались на продажу значимых футболистов в другие клубы за суммы, несоответствующие клубным запросам. Условного Тайсона в итоге решили отпустить свободным агентом, чем попытаться «наскрести» на его уходе 2-3 миллиона евро, и это решение, на самом деле, является стремлением максимально соответствовать элитному статусу – топовые клубы почти никогда не отдают своих лидеров по бросовым ценам, скорее, позволяя им уйти бесплатно, но полностью отработав контракт.

Кроме того, гранды не занимаются продажей лидеров или потенциально лучших футболистов первой команды с целью обеспечить себе безоблачное экономическое будущее. Ситуации с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» доказывают, что скорее такие клубы предпочтут пойти на заем средств под немалые проценты, чем на отход от своих и общепринятых в этой среде принципов ведения дел.

Вот и сейчас перед «Шахтером», на самом деле, дилемма в вопросе продажи Мудрика стоит гораздо более глубинная, чем просто выторговать у условного «Байера» дополнительные 3-4 миллиона евро. На кону – продажа потенциально лучшего игрока первой команды, главным мотивом которой является необходимость привлечения дополнительных денежных средств. Более того, в отличие от концептуальных моделей «Бенфики», «Порту» или «Аякса», которые живут на такого рода заработках и чувствуют себя великолепно, у «Шахтера» прямо сейчас и в помине нет столь же яркой и качественной замены для Мудрика на левом фланге атаки. А это значит, что продажа вингера со всех точек зрения будет выглядеть именно, как вынужденная мера, а не как хоть как-то запланированное решение.

Не стоит даже говорить, насколько сильно потенциальный уход Мудрика может ударить по амбициям «Шахтера», а если точнее – по их восприятию в околофутбольной и болельщицкой средах. Поэтому, каким бы не оказалось итоговое решение руководства «горняков», можно смело утверждать, что оно будет крайне непростым и в определенных смыслах компромиссным. Вероятно, чем-то все равно придется жертвовать в угоду других интересов. Что ж, подождем еще немного, чтобы понять, какие приоритеты будут признаны «Шахтером» более приемлемыми и стратегически соответствующими…