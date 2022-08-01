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  4. Шахтер арендовал тренировочный центр в Польше
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 12:46 |
994
0

Шахтер арендовал тренировочный центр в Польше

Клуб с Донецка в следующие 4 месяца будет тренироваться в Варшаве

01 августа 2022, 12:46 |
994
0
Шахтер арендовал тренировочный центр в Польше
ФК Шахтер. Тренировочный центр Легии

Шахтер подписал договор аренды и обслуживания с тренировочным центром «Легии» в Варшаве (Польша).

Контракт будет действовать с августа по ноябрь 2022 года. Об этом заявил официальный сайт «Шахтера».

«Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов на стадионе «Легии». Тренировочный центр расположен в 30 минутах езды от стадиона.

Тренировочная база имеет 9 полноразмерных футбольных полей (7 натуральных и 2 искусственных), а также здание площадью 9 000 квадратных метров, включая крытый спортивный зал, помещение оздоровительно-медицинского, научно-исследовательского и другого назначения.

Также тренировочный центр «Легии» станет местом, где «Шахтер U-19» проведет свои домашние матчи юношеской Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Легия Лига чемпионов
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Источник ФК Шахтер Донецк
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