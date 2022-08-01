Шахтер арендовал тренировочный центр в Польше

Шахтер подписал договор аренды и обслуживания с тренировочным центром «Легии» в Варшаве (Польша).

Контракт будет действовать с августа по ноябрь 2022 года. Об этом заявил официальный сайт «Шахтера».

«Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов на стадионе «Легии». Тренировочный центр расположен в 30 минутах езды от стадиона.

Тренировочная база имеет 9 полноразмерных футбольных полей (7 натуральных и 2 искусственных), а также здание площадью 9 000 квадратных метров, включая крытый спортивный зал, помещение оздоровительно-медицинского, научно-исследовательского и другого назначения.

Также тренировочный центр «Легии» станет местом, где «Шахтер U-19» проведет свои домашние матчи юношеской Лиги чемпионов.