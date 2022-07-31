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  4. ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 13:39 | Обновлено 31 июля 2022, 13:49
423
0

ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал, как клуб собирается продолжит свое существование

31 июля 2022, 13:39 | Обновлено 31 июля 2022, 13:49
423
0
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как собирается жить клуб в реалиях российско-украинской войны.

– Как «Шахтер» будет жить: с продажи игроков, еврокубков или на деньги владельца?
– Планировали жить с продажи игроков, но ФИФА нам так «помогла», что теперь планируем немного по-другому. У нас большое подспорье – группа Лиги чемпионов, те бонусы, которые мы получим. Это сейчас один из главных финансовых факторов.

Какие-то сделки по продаже мы уже заключили. Продали Фернандо, Маркоса Антонио, Додо, Алана Патрика, Нереса. У Винисиуса аренда с правом выкупа, но мы думаем, что его выкупят тоже.

– Клуб подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро. Какие последние новости по этой теме?
– Мы выслали письмо в ФИФА и сказали, что идем в суд против них. 15 августа мы должны отдать полный пакет документов по этому делу. До этого у нас есть время договориться с ними полюбовно. Если до 15-го не договариваемся, то мы передаем весь пакет документов в CAS.

Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас долгов под 50 миллионов евро. Получается, что футболистов мы отпускаем бесплатно, а с другой стороны нам говорят: «Отдавай долги». А как я отдам долги? С чего? Если вы принимаете такое решение, то говорите: «Раз мы забрали у вас футболистов, то вы тогда долги не платите».

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Источник Трибуна
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