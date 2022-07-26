Предательство или просчет. Что скрывается за трансфером Соломона в Фулхэм

Одна из наиболее затяжных и, можно даже сказать, нудных трансферных саг в украинской Премьер-лиге нынешнего лета завершилась – накануне английский «Фулхэм» официально объявил о переходе израильского вингера «Шахтера» Манора Соломона. Как значится в коммюнике лондонского клуба, договор заключен между «дачниками» и самим Соломоном с использованием механизма ФИФА, разрешающего легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.

Собственно, вокруг последнего в украинском футболе нынче очень много споров и обсуждений. ФИФА, пытаясь реагировать на российско-украинскую войну, действительно приняла очень контроверсионное решение, чем вызывала шквал негодования, в частности, у руководства «Шахтера». По информации из Британии, «горняки» уже подготовили и подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны исковый документ на ФИФА, в котором просят взыскать в свою пользу с Международной федерации футбола ни много ни мало, а 50 миллионов евро. Именно такую сумму в «Шахтере» планировали получить от продажи ряда своих легионеров нынешним летом, но переговорный процесс по некоторым из них «накрылся медным тазом» из-за вердикта ФИФА, который многие зарубежные аналитики уже окрестили «окном войны».

23-летний Манор Соломон стал одним из тех случаев, когда планы «Шахтера» не сработали из-за решения ФИФА. По израильтянину «горняки», начиная с апреля, активно торговались с целым рядом европейских клубов, среди которых, что примечательно и о чем обязательно речь пойдет ниже, не оказалось ни одного настоящего гранда. «Фулхэм» и «Торино» - клубы, безусловно, солидные и выступающие в элитарных лигах топовых европейских чемпионатов, однако им очень далеко до того уровня, на котором мечтал играть Соломон…



ФК Фулхэм. Манор Соломон

Манор, который в начале 2019 года обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро за 80% экономических прав, практически с первого же дня в Украине не скрывал, что рассматривает донецкий клуб в качестве трамплина в лигу посильнее. Причем Соломон действительно изначально не разменивался на варианты вроде «Фулхэма» и «Торино», а утверждал, что сможет перейти из «Шахтера» сразу в команду калибра «Манчестер Сити». По факту же, израильтянин оказался ненужным даже «Тоттенхэму» и «Роме», которым его предлагали не так давно, но в которых предпочли отказаться от услуг вингера, не игравшего на официальном уровне в течение последних семи месяцев.

Выходит, что своим трансфером в «Фулхэм» Манор Соломон откровенно предал свою же мечту. Или как минимум отложил ее, изрядно скорректировав ближайшие планы на будущее. Вместе с тем, израильтянин оказался еще и предателем интересов «Шахтера», в котором сделали на него ставку, помогли засветиться на серьезном европейском уровне, но в какой-то момент просчитались.

Невозможность выручить хорошие деньги на уходе Соломона (следующим летом израильтянин должен будет вернуться в донецкий клуб, в котором его удерживает контракт до конца 2023-го, но в тот же момент Манор может начать смело вести переговоры о подписании предварительного контракта с любым заинтересованным в его услугах клубом, с той целью, чтобы в январе 2024-го уехать туда свободным агентом) стоит однозначно называть одним из ключевых за последнее время трансферных просчетов «Шахтера». Кто-то может возразить – мол, в менеджменте «горняков» не могли предвидеть начало полномасштабного вторжения россии в Украину, однако стоит понимать, что «звоночки» о нежелании Соломона продлевать контракт с дончанами поступали многократно и значительно раньше.



ФК Фулхэм. Манор Соломон

Еще осенью 2020-го Соломон в одном из интервью заявил, что готовится перейти в другой клуб, и даже обозначил примерный срок для этого – год. Но ни в начале, ни в средине 2021-го, «Шахтер» Манора так и не продал. В итоге в январе нынешнего года на авансцену вышел уже агент Соломона Ронен Кацав, заявивший, что его клиент не будет подписывать новый контракт с украинским клубом. Кроме того, в том интервью Кацав четко обозначил, что факт нежелания подписывать новый договор с «Шахтером» со стороны Соломона «говорит о будущем израильтянина все».

Эти «послания» со стороны Соломона и его представителей направлялись, прежде всего, именно руководству «Шахтера», а не должны были раствориться в пустоте, какая участь их де-факто и постигла. «Горняки» в январе нынешнего года, досрочно вылетев из еврокубков и имея в активе невероятно перспективного проспекта в лице Михаила Мудрика, так и не пожелали отпускать Соломона, лишь попытавшись использовать израильтянина в качестве «довеска» при переговорах с «Сассуоло» по переходу Жереми Бога, которого уж очень хотел видеть в Украине Роберто Де Дзерби.

Очевидно, «Шахтер» решил отложить решение вопроса по Соломону, как это часто бывало и прежде в истории трансферных дел «горняков», на самый последний день. Словно забывая о неудачных кейсах с непродажей вовремя Тайсона, Марлоса или Исмаили, дончане упорно продолжили гнуть свою линию. Наверное, в конечном итоге просчет – это логичное завершение ситуации, при которой топ-менеджмент «горняков» испытывал на прочность одни и те же грабли, наступать на которые странным образом никто так и не устал.



ФК Фулхэм. Манор Соломон

Важным аргументом, который также так и не приняли во внимание в «Шахтере», является то, что Соломон и его ближайшие представители связывались с известным, если не сказать легендарным израильским футбольным агентом Пинхасом Захави. Этот 78-летний посредник, несмотря на солидный возраст, продолжает сохранять не только большие связи в мире игры № 1, но и ясный ум, который всегда позволяет ему решать вопросы с максимальной проницательностью и предприимчивостью. Ожидать, что такой «волк», как Захави может помочь «увести» Соломона из «Шахтера» - это едва ли не первое, что должно было прийти в голову менеджерам «горняков». Но те проявили беспечность и веру в силу контрактных обязательств, которые из-за войны оказались вовсе и не такими железобетонными, даже с юридической точки зрения.

В итоге «Шахтер» и Соломон стали заложниками не только войны, но и собственной недальновидности. Дончане не пожелали на пике славы израильтянина рассмотреть возможность его продажи, пытаясь дождаться еще большего роста экономической ценности игрока, а сам футболист в какой-то момент чересчур зациклился на желании уехать из «Шахтера», причем непременно в Англию, где по понятным причинам рассчитывать на предложения от клубов калибра «Манчестер Сити» просто не мог. Как итог – обе стороны сиюминутно проиграли, не получив желаемого, и это абсолютно логичное завершение этой истории сотрудничества…

Из положительного: для Соломона переход в «Фулхэм» станет шансом проявить себя уже непосредственно в английской Премьер-лиге, чтобы заслужить долгожданное и столь желанное приглашение от топ-клубов из этой лиги. Что касается «Шахтера», то донецкому клубу пора научиться быть более гибким в ведении трансферного бизнеса, стараться предусматривать максимальное количество факторов, в том числе и форс-мажорных, которые в Украине, к сожалению, могут возникать достаточно часто, а также прекращать делать серьезную ставку на футболистов, прямо через прессу дающих понять, что даже в краткосрочной перспективе больше не видят себя в оранжево-черной футболке и с огненной эмблемой с характерными «молоточками» на сердце.