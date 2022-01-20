Агент: «Соломон не продлил контракт с Шахтером. Это говорит о его будущем»

В ближайшее время донецкому клубу, очевидно, придется продавать легионера

  • 20.01.2022 11:31
  • 4868 просмотров
  • 25 комментариев
Агент: «Соломон не продлил контракт с Шахтером. Это говорит о его будущем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Агент вингера «Шахтера» и сборной Израиля Манора Соломона Ронен Кацав рассказал, что его клиент нацелен на смену клуба в обозримом будущем.

«Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь», - отметил агент.

Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца следующего года.

Ранее генеральный директор «горняков» Сергей Палкин говорил, что клуб нацелен продлить трудовое соглашение с израильтянином.

Источник — Sport5

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:03
    +4
    K.A.R.abas, 20.01.2022 11:44
    Ну если не подпишет новый контракт то продадут. В чём проблема, это же не дынамо, что раз в 10лет решаются кого продать.
    Тебя током бьют, если ты хоть на одной ветке про Динамо не вспоминаешь ?
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:02
    +2
    При физруке итальянском начал сдавать . Не удивительно что хочет свалить побыстрее !
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:36 (изменен)
    +1
    Злий Глобинець, 20.01.2022 12:28
    Може й правильно. Адже після недавніх трансферів він програв конкуренцію і втратив місце в основі. Можливо, йому дійсно час підшуковувати нову команду.
    Кому он проиграл место в составе после последних трансферов ? ВаДо аххахахахаха кого взяли на его место ?
    Я ж говорил, что ты ноль полный в футболе, ты даже игроков своего шахтёра не знаешь 🤡
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    Умник
    Умник, 20.01.2022 12:33
    +1
    Великий менеджмент
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:49
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Умник, 20.01.2022 12:33
    Великий менеджмент
    Я не живу чужим мнением, я написал то что я думаю.
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:43
    0
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:41
    Поверь, если Соломон не подпишет и решит уходить, то он как минимум 20мл будет стоить. Минимум! А за сколько его купили я думаю ты знаешь.
    Странно вВаДо и Закарпатфан , полтора года назад говорили что 80, минимум 60
    Уже 20 ?
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:41
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Умник, 20.01.2022 12:33
    Великий менеджмент
    Поверь, если Соломон не подпишет и решит уходить, то он как минимум 20мл будет стоить. Минимум! А за сколько его купили я думаю ты знаешь.
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:39
    0
    Злий Глобинець, 20.01.2022 12:28
    Може й правильно. Адже після недавніх трансферів він програв конкуренцію і втратив місце в основі. Можливо, йому дійсно час підшуковувати нову команду.
    Заметьте ВаДо - типичный бот
    Пишущий одну пропаганду, даже если она отдаёт нотками сумасшествия
    Не захотел Соломон продлевать контракт, все , сразу плохой израильтянин проиграл конкуренцию новым игрокам( наверное центральному защитнику Марлону проиграл), а для шахтёра его уход только лучше будет
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 12:02 (изменен)
    0
    K.A.R.abas, 20.01.2022 11:44
    Ну если не подпишет новый контракт то продадут. В чём проблема, это же не дынамо, что раз в 10лет решаются кого продать.
    Боже, речь идет про игрока Шахтера а эти и тут про Динамо вспоминают... Смотрите не забудьте после 30 тура с чемпионством Динамо Киев таким же количеством постов поздравить
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 20.01.2022 12:52
    -1
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:39
    Заметьте ВаДо - типичный бот
    Пишущий одну пропаганду, даже если она отдаёт нотками сумасшествия
    Не захотел Соломон продлевать контракт, все , сразу плохой израильтянин проиграл конкуренцию новым игрокам( наверное центральному защитнику Марлону проиграл), а для шахтёра его уход только лучше будет
    Не "лучше". На лавці запасних теж потрібні якісні гравці, які можуть повноцінно замінити травмованих чи дискваліфікованих. Але якщо гравець сам не хоче перебувати в такому статусі - його треба відпускати.
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 20.01.2022 12:47
    -1
    Funny______Cat, 20.01.2022 12:36
    Кому он проиграл место в составе после последних трансферов ? ВаДо аххахахахаха кого взяли на его место ?
    Я ж говорил, что ты ноль полный в футболе, ты даже игроков своего шахтёра не знаешь 🤡
    Ботяра, а то ти не знаєш? Михайлу Мудрику - кращому гравцю Шахтаря осінньої частини сезону!
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:25
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    K.A.R.abas, 20.01.2022 11:44
    Ну если не подпишет новый контракт то продадут. В чём проблема, это же не дынамо, что раз в 10лет решаются кого продать.
    Курочка, ты тут с 7утра уже чужие ошибки исправлял.
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:22
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Nashwill, 20.01.2022 11:37
    Потроху починають розуміти,що пора валить з проржавілої помийки
    Им этого не понять. Каждый футболист мечтает поиграть в ТОП ЧЕМП.
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    Nashwill
    Nashwill, 20.01.2022 11:37
    -1
    Потроху починають розуміти,що пора валить з проржавілої помийки
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 12:49
    -2
    Злий Глобинець, 20.01.2022 12:47
    Ботяра, а то ти не знаєш? Михайлу Мудрику - кращому гравцю Шахтаря осінньої частини сезону!
    Вадо а почему не Марлон лучший игрок Шахтера осенней части чемпионата?
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:29
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    K.A.R.abas, 20.01.2022 11:44
    Ну если не подпишет новый контракт то продадут. В чём проблема, это же не дынамо, что раз в 10лет решаются кого продать.
    Слилась ШЛЯПА!
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 20.01.2022 12:28
    -2
    Може й правильно. Адже після недавніх трансферів він програв конкуренцію і втратив місце в основі. Можливо, йому дійсно час підшуковувати нову команду.
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:28
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    K.A.R.abas, 20.01.2022 11:44
    Ну если не подпишет новый контракт то продадут. В чём проблема, это же не дынамо, что раз в 10лет решаются кого продать.
    Ты давно у Мамки пенсионную карточку воровал????
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:27
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    K.A.R.abas, 20.01.2022 11:44
    Ну если не подпишет новый контракт то продадут. В чём проблема, это же не дынамо, что раз в 10лет решаются кого продать.
    Нашёл чем уколоть, ох и клоун. Побрился, приоделся)) Ну и умора!
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    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 12:21 (изменен)
    -2
    K.A.R.abas, 20.01.2022 12:17
    Ну если сразу у 4-ых ГУСЕЙ жопа пригорела, то всё я правильно сделал.
    Ты бы лучше побрился, приоделся и на работу устроился хоть какую-то - сидишь тут о жопах гусей думаешь вместо того чтобы по бабам шастать - хотя крот же, их манит только мужское достоинство
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