Агент: «Соломон не продлил контракт с Шахтером. Это говорит о его будущем»

Агент вингера «Шахтера» и сборной Израиля Манора Соломона Ронен Кацав рассказал, что его клиент нацелен на смену клуба в обозримом будущем.
«Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь», - отметил агент.
Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца следующего года.
Ранее генеральный директор «горняков» Сергей Палкин говорил, что клуб нацелен продлить трудовое соглашение с израильтянином.
Источник — Sport5
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Я ж говорил, что ты ноль полный в футболе, ты даже игроков своего шахтёра не знаешь 🤡
Уже 20 ?
Пишущий одну пропаганду, даже если она отдаёт нотками сумасшествия
Не захотел Соломон продлевать контракт, все , сразу плохой израильтянин проиграл конкуренцию новым игрокам( наверное центральному защитнику Марлону проиграл), а для шахтёра его уход только лучше будет
Пишущий одну пропаганду, даже если она отдаёт нотками сумасшествия
Не захотел Соломон продлевать контракт, все , сразу плохой израильтянин проиграл конкуренцию новым игрокам( наверное центральному защитнику Марлону проиграл), а для шахтёра его уход только лучше будет
Я ж говорил, что ты ноль полный в футболе, ты даже игроков своего шахтёра не знаешь 🤡
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