Агент: «Соломон не продлил контракт с Шахтером. Это говорит о его будущем»

Агент вингера «Шахтера» и сборной Израиля Манора Соломона Ронен Кацав рассказал, что его клиент нацелен на смену клуба в обозримом будущем.

«Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь», - отметил агент.

Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца следующего года.

Ранее генеральный директор «горняков» Сергей Палкин говорил, что клуб нацелен продлить трудовое соглашение с израильтянином.