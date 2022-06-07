В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини подтвердил информацию о том, что полузащитник «горняков» Маркос Антонио переходит в римский «Лацио», дав понять, что в клубе планировали получить от продажи хавбека в несколько раз больше, чем фактические 8 миллионов евро.

«У Маркоса Антонио есть 2-летняя дочка, за которую он очень переживал после начала войны. Чтобы пересечь границу и вернуться домой, тренеру пришлось дать ему немного денег, потому что у него были только кредитные карты, но они не работали. Он приезжал в Украину, чтобы играть в футбол, а оказался в эпицентре мирового конфликта. Теперь Маркос Антонио переходит в «Лацио», который нанес огромный удар: 8 миллионов евро – это мало, потому что, когда мы его получили, то думали, что продадим за 40 миллионов», - сказал Николини.

Также функционер «Шахтера» подтвердил интерес «Лацио» к другому хавбеку донецкой команды – Майкону.

«Да, «Лацио» заинтересован, как и «Аталанта» и «Фиорентина». Майкон был и остается в центре проекта Де Дзерби. Если он считает его ключевым игроком, значит, у парня есть такие технико-тактические и профессиональные качества, чтобы быть готовым и к рывку в Серию А», - заявил Николини.