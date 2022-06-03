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  4. Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 22:09 | Обновлено 03 июня 2022, 22:10
807
0

Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера

В настоящий момент Майкон на правах аренды выступает за «Коринтианс»

03 июня 2022, 22:09 | Обновлено 03 июня 2022, 22:10
807
0
Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Целый ряд европейских клубов интересуется возможностью подписания 24-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс».

Среди претендентов на Майкона выделяются «Аталанта» и «Лацио», а также неназванные топ-клубы из Португалии.

В настоящий момент непонятно, какую сумму в «Шахтере» будут считать приемлемой за продажу Майкона. До начала российско-украинской войны «горняки» оценивали своего игрока не менее чем в 15 миллионов евро.

Примечательно, что ранее в СМИ сообщалось о готовности «Шахтера» летом досрочно вернуть Майкона из аренды в «Коринтиансе», чтобы продать футболиста в один из европейских клубов при наличии выгодного предложения.

Также сегодня стало известно о том, что «Лацио» и «Шахтер» обменялись трансферными документами по 21-летнему хавбеку Маркосу Антонио, который вскоре должен будет перебраться в Рим.

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Майкон Шахтер Донецк Аталанта Лацио трансферы УПЛ трансферы трансферы Серии A Коринтианс
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Источник Goal.com
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