Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера

Целый ряд европейских клубов интересуется возможностью подписания 24-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс».

Среди претендентов на Майкона выделяются «Аталанта» и «Лацио», а также неназванные топ-клубы из Португалии.

В настоящий момент непонятно, какую сумму в «Шахтере» будут считать приемлемой за продажу Майкона. До начала российско-украинской войны «горняки» оценивали своего игрока не менее чем в 15 миллионов евро.

Примечательно, что ранее в СМИ сообщалось о готовности «Шахтера» летом досрочно вернуть Майкона из аренды в «Коринтиансе», чтобы продать футболиста в один из европейских клубов при наличии выгодного предложения.

Также сегодня стало известно о том, что «Лацио» и «Шахтер» обменялись трансферными документами по 21-летнему хавбеку Маркосу Антонио, который вскоре должен будет перебраться в Рим.