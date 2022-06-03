Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера
В настоящий момент Майкон на правах аренды выступает за «Коринтианс»
Целый ряд европейских клубов интересуется возможностью подписания 24-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс».
Среди претендентов на Майкона выделяются «Аталанта» и «Лацио», а также неназванные топ-клубы из Португалии.
В настоящий момент непонятно, какую сумму в «Шахтере» будут считать приемлемой за продажу Майкона. До начала российско-украинской войны «горняки» оценивали своего игрока не менее чем в 15 миллионов евро.
Примечательно, что ранее в СМИ сообщалось о готовности «Шахтера» летом досрочно вернуть Майкона из аренды в «Коринтиансе», чтобы продать футболиста в один из европейских клубов при наличии выгодного предложения.
Также сегодня стало известно о том, что «Лацио» и «Шахтер» обменялись трансферными документами по 21-летнему хавбеку Маркосу Антонио, который вскоре должен будет перебраться в Рим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер «Динамо» рассказал, откуда черпает информацию о войне
Свежая сводка генерального штаба