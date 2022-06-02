Шахтер может вернуть Майкона из Коринтианса ради продажи летом

24-летний полузащитник «Коринтианса» Майкон, который в бразильской команде выступает на правах аренды из «Шахтера», рассчитанной до конца года, может покинуть Бразилию досрочно.

Сообщается, что руководство «Шахтера» готово вернуть Майкона с целью мгновенной продажи в другой клуб, если «горняки» получат выгодное предложение.

«Коринтианс» не сможет воспрепятствовать воле «Шахтера», так как изначально клубы согласовывали такую возможность, когда подписывали договор об аренде.

На текущий момент у «Шахтера» нет ни одного формализованного предложения по Майкону, однако в разное время интерес к хавбеку проявляли «Аталанта», «Рома», «Лацио» и «Манчестер Юнайтед».