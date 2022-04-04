Шахтер, отдавая в аренду, предусмотрел возможность продажи Майкона летом

Донецкий «Шахтер», давая согласие на аренду центрального полузащитника Майкона в «Коринтианс» до конца года, предусмотрел в договоре пункт о возможной продаже футболиста в летнее трансферное окно.

В случае, если летом «Шахтер» получит выгодное предложение от какого-либо клуба по Майкону, и сам игрок захочет туда перебраться, «Коринтианс» не сможет воспрепятствовать сделке.

Впрочем, у «Коринтианса» есть первоочередное право на выкуп соглашения игрока. Это означает, что бразильцы при предложении со стороны могут финансово его повторить и заполучить Майкона на полноценной основе.

Сейчас руководство «Коринтианса» настроено на то, что Майкон отыграет в их клубе до конца года на условиях аренды. Футболист отдал сына в школу в Сан-Паулу, а также приобрел себе личный автомобиль, что, по мнению боссов бразильского клуба, свидетельствует о желании Майкона остаться в «Коринтиансе» надолго.

Напомним, трансфер Майкона из «Коринтианса» летом 2018 года обошелся «Шахтеру» в 6,6 миллионов евро.