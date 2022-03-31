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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Майкона в аренду в Коринтианс

Полузащитник будет выступать в Бразилии до конца года

  • 31.03.2022 13:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Майкона в аренду в Коринтианс
© ФК Шахтер. Майкон

Как сообщалось накануне, «Шахтер» согласился отпустить своего 24-летнего центрального полузащитника Майкона обратно в Бразилию.

Футболист продолжит карьеру в «Коринтиансе», где будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел продать Майкона прямо сейчас, однако в итоге «горняки», очевидно, не нашли подходящего варианта и отпустили хавбека обратно в Бразилию.

Именно из «Коринтианса» за 6,6 миллионов евро Майкон перебрался в «Шахтер» летом 2018 года.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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