Шахтер разрешил своему полузащитнику перейти в другой клуб

24-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон вскоре оформит возвращение в «Коринтианс», откуда летом 2018 года и перебрался в Украину.

«Тимау» несколько недель вели переговоры с «горняками» об аренде Майкона, однако «Шахтер» до последнего рассчитывал продать хавбека, который и сам куда больше желал остаться в Европе, чем возвращаться в родную Бразилию.

Однако, не найдя лучших возможностей, и подпираемый «Коринтиансом», которому нужно подписать Майкона до 2 апреля, чтобы успеть заявить хавбека на Кубок Либертадорес, боссы «горняков» все-таки дали согласие на трансфер.

Очевидно, речь будет идти об аренде, причем сроком до конца нынешнего календарного года.

В настоящий момент Майкон пребывает в Сан-Паулу, где ведет самостоятельную подготовку под контролем индивидуального тренера.

В декабре минувшего года Майкон продлил контракт с «Шахтером», и теперь срок действия его трудового договора истекает в конце 2025 года.