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Шахтер хочет продать Майкона летом. Аренда в Коринтианс под вопросом

Бразильский клуб хотел подписать договор с хавбеком до 31 декабря

  • 23.03.2022 11:02
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Шахтер хочет продать Майкона летом. Аренда в Коринтианс под вопросом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» готов расстаться c 24-летним центральным полузащитником Майконом, однако не на тех условиях, которые «горнякам» предлагает заинтересованный в услугах футболиста «Коринтианс».

Бразильцы желают арендовать Майкона до конца года, в то время как в «Шахтере» согласны лишь на аренду до лета.

Дело в том, что в летнее трансферное окно «горняки» планируют продать Майкона в один из европейских клубов, что будет крайне проблематично, если хавбек будет пребывать в аренде в Бразилии.

В «Коринтиансе» хотят, чтобы Майкон провел остаток года в их клубе, чтобы полноценно помочь команде как в чемпионате Бразилии, так и в Кубке Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Майкон согласовал зарплату в «Коринтиансе» на уровне в 89 тысяч евро в месяц.

Источник — Bolavip Brasil

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