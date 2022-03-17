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Майкон покинет Шахтер. Стала известна его зарплата в Коринтиансе

Бразилец продолжит карьеру в Бразилии на правах аренды

  • 17.03.2022 15:20
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Майкон покинет Шахтер. Стала известна его зарплата в Коринтиансе
© ФК Шахтер. Майкон

24-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон в ближайшее время вернется в «Коринтианс», из которого и перешел в донецкий клуб летом 2018 года.

Известно, что «Коринтианс» уже согласовал вопрос заработной платы футболиста. Он будет получать 500 тысяч реалов ежемесячно, что эквивалентно 89 тысячам евро по нынешнему курсу.

Отмечается, что «Коринтианс» арендует Майкона до конца текущего года.

Полузащитник рассчитывал продолжить карьеру в Европе, но не получив ни одного предложения из этого региона, согласился на возвращение в Бразилию.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2025 года.

Источник — iG

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