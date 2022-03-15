Шахтер согласился отпустить Майкона в аренду в Коринтианс

24-летний полузащитник «Шахтера» Майкон в ближайшее время, вероятно, вернется в родной для него «Коринтианс».

Бразильский клуб ведет активные переговоры с «горняками» по поводу аренды футболиста и ныне уже получил согласие украинской стороны на аренду игрока, которая будет рассчитана до 31 декабря.

Отмечается, что «Шахтер» согласился отпустить Майкона в аренду до конца года после того, как «Коринтианс» выразил готовность платить в полном объеме зарплату хавбеку.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.