УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Шахтер согласился отпустить Майкона в аренду в Коринтианс

Сделка будет рассчитана до конца года

  • 15.03.2022 09:43
  • 346 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер согласился отпустить Майкона в аренду в Коринтианс
© ФК Шахтер. Майкон

24-летний полузащитник «Шахтера» Майкон в ближайшее время, вероятно, вернется в родной для него «Коринтианс».

Бразильский клуб ведет активные переговоры с «горняками» по поводу аренды футболиста и ныне уже получил согласие украинской стороны на аренду игрока, которая будет рассчитана до 31 декабря.

Отмечается, что «Шахтер» согласился отпустить Майкона в аренду до конца года после того, как «Коринтианс» выразил готовность платить в полном объеме зарплату хавбеку.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Источник — Lance

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности