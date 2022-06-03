Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио переходит в итальянский «Лацио».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сегодня «Шахтер» и «Лацио» обменялись официальными документами по вопросу трансфера футболиста. Фактически сделка уже завершена, но для официального ее завершения не хватает некоторых формальностей.

В частности, ожидается, что Маркос Антонио прибудет в Рим после 13 июня, чтобы пройти медицинский осмотр. После того, как эта процедура успешно состоится, произойдет финализация сделки.

На текущий момент контракт футболиста с «Лацио» уже согласован и в нем лишь не хватает подписи игрока, которую тот поставит после приезда в Италию.

Напомним, Маркос Антонио был куплен «Шахтером» у португальского «Эшторила» в феврале 2019 года за 3,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Лацио» заплатит «горнякам» за хавбека 8 миллионов евро, а еще 2 миллиона будут оговорены в виде бонусов за выполнение определенных условий.