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  4. Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 00:12 | Обновлено 19 мая 2022, 00:18
707
0

Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро

Еще 2 миллиона «горняки» смогут получить в виде бонусов

19 мая 2022, 00:12 | Обновлено 19 мая 2022, 00:18
707
0
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Римский «Лацио» близок к объявлению о первом летнем трансфере, которым должен стать 21-летний центральный хавбек «Шахтера» Маркос Антонио.

По имеющейся информации, клубы еще не подписали официальных бумаг, но устно полностью согласовали все детали сделки.

Ожидается, что за Маркоса Антонио «Лацио» заплатит «Шахтеру» 8 миллионов евро, а еще 2 миллиона римляне будут должны «горнякам» в виде бонусов в случае выполнения определенных условий.

Маркос Антонио является игроком «Шахтера» с февраля 2019 года. Его контракт с «горняками» действует до лета 2025 года.

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Источник Sky Sport Italia
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