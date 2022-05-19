Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Еще 2 миллиона «горняки» смогут получить в виде бонусов
Римский «Лацио» близок к объявлению о первом летнем трансфере, которым должен стать 21-летний центральный хавбек «Шахтера» Маркос Антонио.
По имеющейся информации, клубы еще не подписали официальных бумаг, но устно полностью согласовали все детали сделки.
Ожидается, что за Маркоса Антонио «Лацио» заплатит «Шахтеру» 8 миллионов евро, а еще 2 миллиона римляне будут должны «горнякам» в виде бонусов в случае выполнения определенных условий.
Маркос Антонио является игроком «Шахтера» с февраля 2019 года. Его контракт с «горняками» действует до лета 2025 года.
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