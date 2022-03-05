Маркос АНТОНИО: «Надеюсь, что больше не вернусь в Украину»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио заявил, что клуб вовремя платит футболистам зарплату, однако сам подчеркнул, что не желает возвращаться в Украину, вынужденную жить в состоянии войны из-за вероломного вторжения орков из россии.

«Я надеялся, что «Шахтер» окажет больше помощи. Что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы видели новости и понимали, что война будет. Клуб всегда говорил, что ничего не будет и что вернуться будет безопасно. Но было ясно, что это произойдет. Я надеялся, что мы не вернемся в Украину и останемся в Турции или поедем в Бразилию. В итоге мы вернулись и через четыре дня началась война».

«Что будет дальше? Решение еще не принято. Они [клуб] выплатили месячную зарплату, и теперь пришло время ждать чего-то хорошего для них и для нас. Не время сходить с ума. Наши агенты поговорят с «Шахтером» в ближайшее время. В дальнейшем мы увидим, что произойдет. Сейчас время молиться и надеяться, что все это закончится. Но из-за того, что я там пережил, из-за того, что я пережил в последние дни, я надеюсь, что больше не вернусь», - заявил хавбек в интервью Globoesporte.

Контракт 21-летнего Маркоса Антонио с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.