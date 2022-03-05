УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Маркос АНТОНИО: «Надеюсь, что больше не вернусь в Украину»

Еще один легионер заявил о нежелании большее играть в нашей стране

  • 05.03.2022 20:25
  • 892 просмотра
  • 2 комментария
Маркос АНТОНИО: «Надеюсь, что больше не вернусь в Украину»
© ФК Шахтер. Маркос Антонио

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио заявил, что клуб вовремя платит футболистам зарплату, однако сам подчеркнул, что не желает возвращаться в Украину, вынужденную жить в состоянии войны из-за вероломного вторжения орков из россии.

«Я надеялся, что «Шахтер» окажет больше помощи. Что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы видели новости и понимали, что война будет. Клуб всегда говорил, что ничего не будет и что вернуться будет безопасно. Но было ясно, что это произойдет. Я надеялся, что мы не вернемся в Украину и останемся в Турции или поедем в Бразилию. В итоге мы вернулись и через четыре дня началась война».

«Что будет дальше? Решение еще не принято. Они [клуб] выплатили месячную зарплату, и теперь пришло время ждать чего-то хорошего для них и для нас. Не время сходить с ума. Наши агенты поговорят с «Шахтером» в ближайшее время. В дальнейшем мы увидим, что произойдет. Сейчас время молиться и надеяться, что все это закончится. Но из-за того, что я там пережил, из-за того, что я пережил в последние дни, я надеюсь, что больше не вернусь», - заявил хавбек в интервью Globoesporte.

Контракт 21-летнего Маркоса Антонио с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.

Источник — O Jogo

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Sportfil, 05.03.2022 20:29
    +2
    Не дуже і чекаємо!
    Ссылка
    online
    Kinelan, 05.03.2022 20:28
    +2
    Уходиш - ну і п*здуй
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности