Карлос ДЕ ПЕНА: «Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину»

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена подтвердил свою прежнюю позицию, что в случае начала войны он больше не вернется в Украину.

«Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину».

«В поезде мы ехали с девочкой четырех лет, которая была с нами примерно 14-15 часов, а потом, к сожалению, мы узнали, что она погибла. Это вещи, о которых начинает думать тот, кто является отцом, и это тяжело», - заявил Де Пена в аэропорту при общении с журналистами после прилета в Уругвай.

В сентябре минувшего года Де Пена продлил контракт с «Динамо», который рассчитан до 31 декабря 2022-го.