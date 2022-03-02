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Карлос ДЕ ПЕНА: «Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину»

Легионер «Динамо» собирается сдержать обещание

  • 02.03.2022 15:44
  • 3835 просмотров
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Де Пена

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена подтвердил свою прежнюю позицию, что в случае начала войны он больше не вернется в Украину.

«Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину».

«В поезде мы ехали с девочкой четырех лет, которая была с нами примерно 14-15 часов, а потом, к сожалению, мы узнали, что она погибла. Это вещи, о которых начинает думать тот, кто является отцом, и это тяжело», - заявил Де Пена в аэропорту при общении с журналистами после прилета в Уругвай.

В сентябре минувшего года Де Пена продлил контракт с «Динамо», который рассчитан до 31 декабря 2022-го.

Источник — Libero

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Lucky Lucky, 02.03.2022 16:16
    0
    С одной стороны его можно понять, с другой стороны - пошел за руССким кораблем за позицию "нет ненависти, не хочу влазить и тд."
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