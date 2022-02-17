Карлос ДЕ ПЕНА: «В случае войны я уеду и не вернусь»

Хавбек «Динамо» Киев – о своих планах

  • 17.02.2022 10:19
  • 705 просмотров
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «В случае войны я уеду и не вернусь»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» Киев Карлос Де Пена прокомментировал возможную полномасштабную военную агрессию со стороны России:

«Ситуация отличается от тех, что я переживал ранее, для меня это первый подобный опыт. Очевидно, чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить через подобное. Стараюсь получать настолько много информации, насколько возможно, потому что я там живу со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место – сейчас они в Уругвае, но имеют билеты на 22 февраля. В эти дни мы с родными и клубом решим, как лучше. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день.

Война? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи прежде всего. Есть контракт, но также есть и первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Я не буду сомневаться. Это логическая человеческая реакция. Будь это моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей. 

Я – уругваец и не хочу ввязываться в проблемы между Украиной и Россией, я не чувствую никакой ненависти. Сейчас я здесь, отдаюсь за «Динамо» и последую тому, что говорит клуб, но есть вещи, которые важнее контракта, как моя безопасность и моей семьи».

Источник — ESPN

(10 голосов)

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Комментарии
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    online
    Vbolivalnyk-Peter, 17.02.2022 10:35 (изменен)
    0
    Вукоєвіч та Віда теж не українці за паспортом, однак, провівши купу років в нашій державі в Динамо, стали українцями в душі! Це усе залежить не від національності, а від конкретної людини...
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