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  4. Лацио работает над трансфером хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 14:27 |
1281
0

Лацио работает над трансфером хавбека Шахтера

Маркос Антонио может продолжить карьеру в Италии

18 мая 2022, 14:27 |
1281
0
Лацио работает над трансфером хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Маркосу Антонио. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Стороны уже начали переговоры по поводу трансфера и даже значительно продвинулись. Финансовые подробности возможной сделки не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету Маркоса Антонио 3 гола и 1 ассист в 28 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего бразильца оценивается в 8 миллионов евро.

Ранее интерес к Маркосу Антонио проявлял «Ювентус».

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Источник Tuttomercatoweb
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