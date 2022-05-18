Лацио работает над трансфером хавбека Шахтера

«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Маркосу Антонио. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Стороны уже начали переговоры по поводу трансфера и даже значительно продвинулись. Финансовые подробности возможной сделки не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету Маркоса Антонио 3 гола и 1 ассист в 28 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего бразильца оценивается в 8 миллионов евро.

Ранее интерес к Маркосу Антонио проявлял «Ювентус».