Ювентус интересовался тремя игроками Шахтера. Трансферам помешала Серия А

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини заявил о том, что итальянский «Ювентус» проявлял интерес к трем футболистам «горняков», но сделки по ним не состоялись из-за позиции руководителей Серии А.

«Я могу подтвердить, что «Ювентус» интересовался нашими игроками. Многие команды проявляли интерес, в том числе и «Ювентус». У нас запрашивали информацию об игроках, за которыми они уже следили в прошлом. «Ювентус» интересовался Винисиусом Тобиасом, Маркосом Антонио, Давидом Нересом и другими».

«К сожалению, многие федерации, в том числе итальянская, не воспользовались этой возможностью. УЕФА специальным законом открыл трансферное окно, чтобы игроки из Украины могли продолжать играть и получать зарплату до конца сезона. Это было сделано, чтобы защитить футболистов и клубы, опустошенные войной. Мы не знаем причин такого решения, мы должны спросить тех, кто непосредственно причастен к этому», - заявил Николини.

Ранее Дарио Срна раскритиковал некоторые топ-лиги континента за отказ разрешать клубам подписывать и заявлять на сезон футболистов из Украины.