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Ювентус интересовался тремя игроками Шахтера. Трансферам помешала Серия А

Боссы итальянского футбола запретили регистрацию игроков из Украины посреди сезона

  • 13.04.2022 16:03
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Ювентус интересовался тремя игроками Шахтера. Трансферам помешала Серия А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Николини

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини заявил о том, что итальянский «Ювентус» проявлял интерес к трем футболистам «горняков», но сделки по ним не состоялись из-за позиции руководителей Серии А.

«Я могу подтвердить, что «Ювентус» интересовался нашими игроками. Многие команды проявляли интерес, в том числе и «Ювентус». У нас запрашивали информацию об игроках, за которыми они уже следили в прошлом. «Ювентус» интересовался Винисиусом Тобиасом, Маркосом Антонио, Давидом Нересом и другими».

«К сожалению, многие федерации, в том числе итальянская, не воспользовались этой возможностью. УЕФА специальным законом открыл трансферное окно, чтобы игроки из Украины могли продолжать играть и получать зарплату до конца сезона. Это было сделано, чтобы защитить футболистов и клубы, опустошенные войной. Мы не знаем причин такого решения, мы должны спросить тех, кто непосредственно причастен к этому», - заявил Николини.

Ранее Дарио Срна раскритиковал некоторые топ-лиги континента за отказ разрешать клубам подписывать и заявлять на сезон футболистов из Украины.

Источник — Tuttojuve

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