Дарио СРНА: «Не вижу помощи Украине от Италии, Германии и АПЛ»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отказ Серии А, АПЛ и Бундеслиги временно регистрировать игроков из УПЛ:

«УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков так же, как этого не сделали Италия и Германия. Не так нужно помогать украинским игрокам. Зачем открывать трансферное окно, если другие федерации, включая АПЛ, не желают регистрировать игроков? Это не имеет смысла.

Это не та помощь, которая нам нужна. Нужны не просто слова, кто должен сделать конкретные шаги, чтобы помочь украинскому футболу и игрокам. УЕФА и ФИФА помогают, но я не вижу таких шагов со стороны Италии, Германии или АПЛ».