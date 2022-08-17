Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал защитника Нивы Тернополь
Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 19:08 |
235
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал защитника Нивы Тернополь

Семен Вовченко пошел на повышение

17 августа 2022, 19:08 |
235
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал защитника Нивы Тернополь
ФК Верес. Семен Вовченко

Клуб УПЛ «Верес» официально сообщил о подписании центрального защитника «Нивы» Тернополь Семена Вовченко. Контракт рассчитан на три года.

Ранее Вовченко был на просмотре в «Вересе», и принял участие во всех семи контрольных матчах команды.

В «Ниве» Вовченко провел предыдущие два сезона, суммарно провел 49 матчей и забил 4 гола. До этого защищал цвета «Металлурга» из Запорожья и луганской «Зари».

По теме:
Атлетико отклонил большое предложение по Морате
В Барселону не пойдет. Бернарду Силва решил остаться в Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Зари перешел в бельгийский Дендер
Верес Ровно Нива Тернополь Семен Вовченко трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
Бокс | 16 августа 2022, 21:20 2
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде

20 августа в Саудовской Аравии украинский боксер выйдет на бой-реванш

Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Футбол | 16 августа 2022, 20:50 8
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги

На этот момент у португальца есть два варианта: «Боруссия» Д и «Спортинг»

Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Футбол | 17.08.2022, 16:10
Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Теннис | 16.08.2022, 22:53
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
Футбол | 17.08.2022, 14:40
ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 56
Футбол
Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии
Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии
15.08.2022, 19:01 1
Футбол
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
16.08.2022, 02:03 10
Теннис
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
15.08.2022, 17:12 5
Бокс
Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
16.08.2022, 12:09 1
Футбол
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
16.08.2022, 14:10 1
Война
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
16.08.2022, 05:19 13
Бокс
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
16.08.2022, 20:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности