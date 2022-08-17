Украина. Премьер лига17 августа 2022, 19:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал защитника Нивы Тернополь
Семен Вовченко пошел на повышение
17 августа 2022, 19:08 |
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Клуб УПЛ «Верес» официально сообщил о подписании центрального защитника «Нивы» Тернополь Семена Вовченко. Контракт рассчитан на три года.
Ранее Вовченко был на просмотре в «Вересе», и принял участие во всех семи контрольных матчах команды.
В «Ниве» Вовченко провел предыдущие два сезона, суммарно провел 49 матчей и забил 4 гола. До этого защищал цвета «Металлурга» из Запорожья и луганской «Зари».
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