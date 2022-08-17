ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал защитника Нивы Тернополь

Клуб УПЛ «Верес» официально сообщил о подписании центрального защитника «Нивы» Тернополь Семена Вовченко. Контракт рассчитан на три года.

Ранее Вовченко был на просмотре в «Вересе», и принял участие во всех семи контрольных матчах команды.

В «Ниве» Вовченко провел предыдущие два сезона, суммарно провел 49 матчей и забил 4 гола. До этого защищал цвета «Металлурга» из Запорожья и луганской «Зари».