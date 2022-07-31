Украина. Премьер лига31 июля 2022, 10:11 |
773
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Металлиста бесплатно ушел в Аль-Васл
Херонимо Поблете из-за войны так и не провел за харьковчан ни одного официального матча
31 июля 2022, 10:11 |
773
0
29-летний аргентинский опорный полузащитник «Металлиста» Херонимо Поблете продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Поблете подписал контракт с «Аль-Васлом», причем, как сообщается в официальном коммюнике эмиратского клуба, трансфер выдался для него бесплатным.
После начала российско-украинской войны Поблете, воспользовавшись разрешением ФИФА, уехал в краткосрочную аренду на родину, где выступал за «Индепендьенте».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 июля 2022, 03:30 1
Поединок состоялся в Бруклине, в андеркарде боя между Гарсией и Бенавидесом
Бокс | 30 июля 2022, 15:20 1
Василий вернется на ринг в октябре
Бокс | 30.07.2022, 19:08
Футбол | 30.07.2022, 15:12
Футбол | 31.07.2022, 08:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2022, 08:20 2
29.07.2022, 15:50
30.07.2022, 16:31
29.07.2022, 23:48 9
29.07.2022, 17:17 5
30.07.2022, 18:06
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды