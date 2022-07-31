ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Металлиста бесплатно ушел в Аль-Васл

29-летний аргентинский опорный полузащитник «Металлиста» Херонимо Поблете продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Поблете подписал контракт с «Аль-Васлом», причем, как сообщается в официальном коммюнике эмиратского клуба, трансфер выдался для него бесплатным.

После начала российско-украинской войны Поблете, воспользовавшись разрешением ФИФА, уехал в краткосрочную аренду на родину, где выступал за «Индепендьенте».