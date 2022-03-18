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ОФИЦИАЛЬНО. Поблете ушел из Металлиста в Индепендьенте на правах аренды

Полузащитник не успел провести ни одного официального матча за харьковчан

  • 18.03.2022 09:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Поблете ушел из Металлиста в Индепендьенте на правах аренды
© ФК Индепендьенте

Зимний новичок «Металлиста» Херонимо Поблете, как и сообщалось, вынужден был покинуть харьковский клуб и вернуться на родину.

О подписании 29-летнего хавбека объявил «Индепендьенте», который в официальном коммюнике не раскрыл подробностей сделки.

По сведениям Transfermarkt, Поблете продолжит карьеру в «Индепендьенте» на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня.

Ранее «Металлист» успел покинуть бразильский форвард Матеус Пейшото, который на правах аренды до 31 декабря перебрался в «Сеару».

Источник — Sport.ua

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