ОФИЦИАЛЬНО. Поблете ушел из Металлиста в Индепендьенте на правах аренды

Зимний новичок «Металлиста» Херонимо Поблете, как и сообщалось, вынужден был покинуть харьковский клуб и вернуться на родину.

О подписании 29-летнего хавбека объявил «Индепендьенте», который в официальном коммюнике не раскрыл подробностей сделки.

По сведениям Transfermarkt, Поблете продолжит карьеру в «Индепендьенте» на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня.

Ранее «Металлист» успел покинуть бразильский форвард Матеус Пейшото, который на правах аренды до 31 декабря перебрался в «Сеару».