ОФИЦИАЛЬНО. Поблете ушел из Металлиста в Индепендьенте на правах аренды

Зимний новичок «Металлиста» Херонимо Поблете, как и сообщалось, вынужден был покинуть харьковский клуб и вернуться на родину.
О подписании 29-летнего хавбека объявил «Индепендьенте», который в официальном коммюнике не раскрыл подробностей сделки.
По сведениям Transfermarkt, Поблете продолжит карьеру в «Индепендьенте» на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня.
Ранее «Металлист» успел покинуть бразильский форвард Матеус Пейшото, который на правах аренды до 31 декабря перебрался в «Сеару».
¡Poblete es del Rojo!— C. A. Independiente (@Independiente) March 17, 2022
Gerónimo es nuevo jugador de #Independiente y firmará su contrato en las próximas horas 🔜
¡Bienvenido al Rey de Copas! ❤️#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7QzkxxZVjC
Bienvenido al Club Atlético Independiente ❤️#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/KTjykIJc33— C. A. Independiente (@Independiente) March 17, 2022
Источник — Sport.ua
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