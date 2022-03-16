Поблете близок к уходу из Металлиста и возвращению в Аргентину

29-летний аргентинский полузащитник «Металлиста» Херонимо Поблете в ближайшие часы будет объявлен новым игроком «Индепендьенте».

Вернуться на родину Поблете побудила война, которую рашисты развязали на территории Украины.

Когда начались боевые действия Поблете вместе с «Металлистом» пребывал на сборах в Турции, однако его жена и двое детей успели перебраться в Украину. На то, чтобы эвакуировать семью у Поблете ушло немало времени, причем пришлось подключать министра туризма и спорта Аргентины Матиаса Ламменса.

Сейчас Поблете уже находится в Аргентине и, как ожидается, буквально в ближайшие часы официально переберется в «Индепендьенте» на правах аренды до 30 июня.

Ранее «Металлист» успел покинуть бразильский форвард Матеус Пейшото, который на правах аренды до 31 декабря перебрался в «Сеару».