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Поблете близок к уходу из Металлиста и возвращению в Аргентину

Опорник перебрался в харьковский клуб лишь в середине января…

  • 16.03.2022 13:15
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Поблете близок к уходу из Металлиста и возвращению в Аргентину
© ФК Металлист

29-летний аргентинский полузащитник «Металлиста» Херонимо Поблете в ближайшие часы будет объявлен новым игроком «Индепендьенте».

Вернуться на родину Поблете побудила война, которую рашисты развязали на территории Украины.

Когда начались боевые действия Поблете вместе с «Металлистом» пребывал на сборах в Турции, однако его жена и двое детей успели перебраться в Украину. На то, чтобы эвакуировать семью у Поблете ушло немало времени, причем пришлось подключать министра туризма и спорта Аргентины Матиаса Ламменса.

Сейчас Поблете уже находится в Аргентине и, как ожидается, буквально в ближайшие часы официально переберется в «Индепендьенте» на правах аренды до 30 июня.

Ранее «Металлист» успел покинуть бразильский форвард Матеус Пейшото, который на правах аренды до 31 декабря перебрался в «Сеару».

Источник — Aire de Santa Fe

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