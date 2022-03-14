ОФИЦИАЛЬНО. Топ-бомбардир Металлиста перешел в Сеару

26-летний центрфорвард «Металлиста» Матеус Пейшото вернулся в родную Бразилию.

О подписании футболиста на правах аренды, которая рассчитана до 31 декабря нынешнего года, объявила «Сеара».

Пейшото перешел в «Металлист» летом минувшего года за 150 тысяч евро, став по итогам первой части сезона лучшим бомбардиром Первой лиги (14 забитых мячей в 16 матчах).

Напомним, ранее «Сеара» подписала другого бразильца, выступавшего в Украине – универсала Дентиньо из «Шахтера».