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ОФИЦИАЛЬНО. Топ-бомбардир Металлиста перешел в Сеару

Матеус Пейшото не пожелал оставаться в Украине, где продолжается война

  • 14.03.2022 11:56
  • 1919 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-бомбардир Металлиста перешел в Сеару
© ФК Сеара

26-летний центрфорвард «Металлиста» Матеус Пейшото вернулся в родную Бразилию.

О подписании футболиста на правах аренды, которая рассчитана до 31 декабря нынешнего года, объявила «Сеара».

Пейшото перешел в «Металлист» летом минувшего года за 150 тысяч евро, став по итогам первой части сезона лучшим бомбардиром Первой лиги (14 забитых мячей в 16 матчах).

Напомним, ранее «Сеара» подписала другого бразильца, выступавшего в Украине – универсала Дентиньо из «Шахтера».

Источник — ФК Сеара

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andros, 14.03.2022 12:30
    +2
    Тут є в принципі адмін, що б контролювати, шоипишуть люди, а шо нєлюді?
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    online
    Arg, 14.03.2022 13:28
    0
    А что ему тут делать, если проект Металлист отложен на неопределённое время.
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    online
    wartaan, 14.03.2022 12:17 (изменен)
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    какой топ бомбардир в такой клуб и перешел!))) хотя и верно, до конца года орков закидаем клоунскими лозунгами что все хорошо, а то что сами на ровне с путлером устроили геноцид милитополя, мариуполя, изюма, волновахи, щастя и других городков....... после войны мы к вам зайдем на огоноек как к чаушеску. ждите твари!
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