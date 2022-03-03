ОФИЦИАЛЬНО. Дентиньо стал игроком Сеары

Универсальный полузащитник Дентиньо, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал игроком бразильского клуба «Сеара».

В новый клуб Дентиньо перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с ноября минувшего года, после ухода из «Шахтера».

Срок действия контракта Дентиньо и «Сеары» рассчитан до 31 декабря 2022 года.