ОФИЦИАЛЬНО. Дентиньо стал игроком Сеары

Универсальный полузащитник Дентиньо, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал игроком бразильского клуба «Сеара».
В новый клуб Дентиньо перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с ноября минувшего года, после ухода из «Шахтера».
Срок действия контракта Дентиньо и «Сеары» рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Читайте такжеДЕНТИНЬО: «Молимся за Украину»
Источник — ФК Сеара
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.