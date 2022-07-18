Украина. Премьер лига18 июля 2022, 17:23 | Обновлено 18 июля 2022, 17:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала у Динамо молодого полузащитника
21-летний Викентий Волошин подписал контракт до 30 июня 2023 года
18 июля 2022, 17:23 | Обновлено 18 июля 2022, 17:26
873
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Клуб УПЛ «Александрия» арендовал у киевского «Динамо» полузащитника Викентия Волошина.
Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.
Викентий – питомец академии киевского «Динамо». С 2018 года выступал за юношескую и молодежную команду клуба в чемпионатах U-19 и U-21.
Также хавбек играл за юношеские сборные Украины по футболу U-17, U-18 и U-19.
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