ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала у Динамо молодого полузащитника

Клуб УПЛ «Александрия» арендовал у киевского «Динамо» полузащитника Викентия Волошина.

Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

Викентий – питомец академии киевского «Динамо». С 2018 года выступал за юношескую и молодежную команду клуба в чемпионатах U-19 и U-21.

Также хавбек играл за юношеские сборные Украины по футболу U-17, U-18 и U-19.