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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала у Динамо молодого полузащитника
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 17:23 | Обновлено 18 июля 2022, 17:26
873
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала у Динамо молодого полузащитника

21-летний Викентий Волошин подписал контракт до 30 июня 2023 года

18 июля 2022, 17:23 | Обновлено 18 июля 2022, 17:26
873
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала у Динамо молодого полузащитника
ФК Александрия. Викентий Волошин

Клуб УПЛ «Александрия» арендовал у киевского «Динамо» полузащитника Викентия Волошина.

Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

Викентий – питомец академии киевского «Динамо». С 2018 года выступал за юношескую и молодежную команду клуба в чемпионатах U-19 и U-21.

Также хавбек играл за юношеские сборные Украины по футболу U-17, U-18 и U-19.

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Викентий Волошин Динамо Киев трансферы аренда игрока трансферы УПЛ Александрия
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Источник ФК Александрия
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