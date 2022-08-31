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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 22:34 |
1692
2

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр

Кристиан Биловар продолжит карьеру в клубе АЕЛ из Лимасола

31 августа 2022, 22:34 |
1692
2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ael-fc.com

21-летний центральный защитник «Динамо» и воспитанник академии киевского клуба Кристиан Биловар продолжит карьеру на Кипре.

О подписании Биловара на правах годичной аренды объявил АЕЛ из Лимасола.

Нынешним летом Биловар был среди молодых игроков, которые на сборе в Швейцарии пытались доказать Мирче Луческу свое право играть в первой команде, однако со временем был отправлен восвояси и с тех пор «бело-синие» подыскивали вариант с арендой для защитника.

В сезоне-2021/22 Биловар на правах аренды выступал за «Десну» и «Черноморец». В составе первой команды «Динамо» Кристиан пока не провел ни одного официального поединка.

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Источник ФК АЕЛ
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Комментарии 2
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Gargantua
центрбек действительно талантливый, с высокой вероятностью будущий президент ФК
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-1
Nick.Grabowski
А як же Монако, Ніцца та Женева? 
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-1
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