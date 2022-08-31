ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр

21-летний центральный защитник «Динамо» и воспитанник академии киевского клуба Кристиан Биловар продолжит карьеру на Кипре.

О подписании Биловара на правах годичной аренды объявил АЕЛ из Лимасола.

🤝 Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο, ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Kristian Bilovar.



🦁 Καλωσορίζουμε τον Kristian Bilovar στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία #aelfc pic.twitter.com/7wWNEyLwjD — AEL FC Official Account (@aelfc_offiicial) August 31, 2022

Нынешним летом Биловар был среди молодых игроков, которые на сборе в Швейцарии пытались доказать Мирче Луческу свое право играть в первой команде, однако со временем был отправлен восвояси и с тех пор «бело-синие» подыскивали вариант с арендой для защитника.

В сезоне-2021/22 Биловар на правах аренды выступал за «Десну» и «Черноморец». В составе первой команды «Динамо» Кристиан пока не провел ни одного официального поединка.