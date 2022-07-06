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  4. Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 17:17 |
1006
0

Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой

Молодые игроки не подошли Мирче Луческу

06 июля 2022, 17:17 |
1006
0
Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте подтвердило, что пять футболистов покинули тренировочный сбор в Швейцарии.

Защитник Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин отбыли в распоряжение тренерского штаба юношеской команды U19.

Также решается вопрос с дальнейшим трудоустройством защитника Кристиана Биловара на правах аренды.

В рамках тренировочного сбора Малыш, Царенко и Назар Волошин сыграли по три матча, в активе Дячука и Биловара – по два.

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Динамо Киев Максим Дячук Навин Малыш Антон Царенко Кристиан Биловар Назар Волошин
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Источник ФК Динамо Киев
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