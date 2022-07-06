Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
Молодые игроки не подошли Мирче Луческу
«Динамо» на официальном сайте подтвердило, что пять футболистов покинули тренировочный сбор в Швейцарии.
Защитник Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин отбыли в распоряжение тренерского штаба юношеской команды U19.
Также решается вопрос с дальнейшим трудоустройством защитника Кристиана Биловара на правах аренды.
В рамках тренировочного сбора Малыш, Царенко и Назар Волошин сыграли по три матча, в активе Дячука и Биловара – по два.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник останется в греческом клубе
Мане в «Баварии», усиление для «Барсы», рекорд «Ливера», камбек Лукаку, Холанд на «Этихад»