Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой

«Динамо» на официальном сайте подтвердило, что пять футболистов покинули тренировочный сбор в Швейцарии.

Защитник Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин отбыли в распоряжение тренерского штаба юношеской команды U19.

Также решается вопрос с дальнейшим трудоустройством защитника Кристиана Биловара на правах аренды.

В рамках тренировочного сбора Малыш, Царенко и Назар Волошин сыграли по три матча, в активе Дячука и Биловара – по два.