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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Фернандо в РБ Зальцбург

Бразильский форвард покинул «Шахтер»

  • 21.04.2022 16:44
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Фернандо в РБ Зальцбург
© РБ Зальцбург. Фернандо

«РБ Зальцбург» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Фернандо. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что австрийский клуб заплатит за Фернандо 6 миллионов евро. Фернандо начнет тренироваться с «РБ Зальцбург» уже сейчас, но выступать за команду в официальных матчах сможет только со следующего сезона.

Фернандо выступал за «Шахтер» с 2018 года. За донецкий клуб он суммарно провел 69 матчей и забил 12 голов, дважды став с «горняками» чемпионом Украины.

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(9 голосов)

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Комментарии
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    Stelios Komnin, 21.04.2022 16:49
    +3
    Честно говоря, совсем не впечатлил. Для форварда слишком щуплый, для вингера слишком примитивный. Жаль, если Тобиас, Нерес, Додо уйдут.
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