ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Фернандо в РБ Зальцбург

«РБ Зальцбург» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Фернандо. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что австрийский клуб заплатит за Фернандо 6 миллионов евро. Фернандо начнет тренироваться с «РБ Зальцбург» уже сейчас, но выступать за команду в официальных матчах сможет только со следующего сезона.

Фернандо выступал за «Шахтер» с 2018 года. За донецкий клуб он суммарно провел 69 матчей и забил 12 голов, дважды став с «горняками» чемпионом Украины.