Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо 6 миллионов евро

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Зальцбург» готов заплатить за трансфер форварда «Шахтера» Фернандо чуть больше 6 миллионов евро. Переход будет оформлен 1 июля. Бразилец должен заменить в австрийском клубе Карима Адейеми, который, скорее всего, перейдет в дортмундскую «Боруссию».

23-летний Фернандо в сезоне 2021/22 забил 8 голов и сделал 2 ассиста.