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Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо 6 миллионов евро

Австрийский клуб готов купить бразильского форварда «горняков»

  • 17.04.2022 01:05
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Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо 6 миллионов евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Зальцбург» готов заплатить за трансфер форварда «Шахтера» Фернандо чуть больше 6 миллионов евро. Переход будет оформлен 1 июля. Бразилец должен заменить в австрийском клубе Карима Адейеми, который, скорее всего, перейдет в дортмундскую «Боруссию».

23-летний Фернандо в сезоне 2021/22 забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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