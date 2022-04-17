Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо 6 миллионов евро

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Зальцбург» готов заплатить за трансфер форварда «Шахтера» Фернандо чуть больше 6 миллионов евро. Переход будет оформлен 1 июля. Бразилец должен заменить в австрийском клубе Карима Адейеми, который, скорее всего, перейдет в дортмундскую «Боруссию».
23-летний Фернандо в сезоне 2021/22 забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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