ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-хавбека Ингульца

«Львов» официально сообщил о подписании бывшего полузащитника «Ингульца» Михаила Шишку. Контракт рассчитан на один год.

В составе «Ингульца» Шишка выступал последние полтора года. Суммарно 28-летний полузащитник провел за «Ингулец» 29 матчей.

Кроме этого, Шишка имеет опыт выступлений в Первой лиге за «Оболонь», а также за литовский «Ритеряй Вильнюс» и грузинский «Динамо» Тбилиси.