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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-хавбека Ингульца
Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 23:06 |
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-хавбека Ингульца

Михаил Шишка нашел себе новый клуб

08 августа 2022, 23:06 |
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-хавбека Ингульца
ФК Львов. Михаил Шишка

«Львов» официально сообщил о подписании бывшего полузащитника «Ингульца» Михаила Шишку. Контракт рассчитан на один год.

В составе «Ингульца» Шишка выступал последние полтора года. Суммарно 28-летний полузащитник провел за «Ингулец» 29 матчей.

Кроме этого, Шишка имеет опыт выступлений в Первой лиге за «Оболонь», а также за литовский «Ритеряй Вильнюс» и грузинский «Динамо» Тбилиси. 

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Источник ФК Львов
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