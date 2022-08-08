Украина. Премьер лига08 августа 2022, 23:06 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал экс-хавбека Ингульца
Михаил Шишка нашел себе новый клуб
08 августа 2022, 23:06 |
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«Львов» официально сообщил о подписании бывшего полузащитника «Ингульца» Михаила Шишку. Контракт рассчитан на один год.
В составе «Ингульца» Шишка выступал последние полтора года. Суммарно 28-летний полузащитник провел за «Ингулец» 29 матчей.
Кроме этого, Шишка имеет опыт выступлений в Первой лиге за «Оболонь», а также за литовский «Ритеряй Вильнюс» и грузинский «Динамо» Тбилиси.
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