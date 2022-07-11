Украина. Премьер лига11 июля 2022, 22:34 | Обновлено 11 июля 2022, 22:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал с защитником контракт на три года
В минувшем сезоне Виталий Ермаков выступал за «Металлист 1925»
11 июля 2022, 22:34 | Обновлено 11 июля 2022, 22:46
79
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Одесский «Черноморец» сообщил, что подписан контракт на три года с защитником Виталием Ермаковым.
В минувшем сезоне футболист выступал за «Металлист 1925». Этим летом он ушел из команды в качестве свободного агента.
30-летний защитник в минувшем сезоне сыграл за харьковский клуб 16 матчей в УПЛ, без забитых голов.
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