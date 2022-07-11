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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал с защитником контракт на три года
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 22:34 | Обновлено 11 июля 2022, 22:46
79
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал с защитником контракт на три года

В минувшем сезоне Виталий Ермаков выступал за «Металлист 1925»

11 июля 2022, 22:34 | Обновлено 11 июля 2022, 22:46
79
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал с защитником контракт на три года
ФК Черноморец Одесса. Виталий Ермаков

Одесский «Черноморец» сообщил, что подписан контракт на три года с защитником Виталием Ермаковым.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Металлист 1925». Этим летом он ушел из команды в качестве свободного агента.

30-летний защитник в минувшем сезоне сыграл за харьковский клуб 16 матчей в УПЛ, без забитых голов.

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Виталий Ермаков Черноморец Одесса Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ свободный агент
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Источник ФК Черноморец
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