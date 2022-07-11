ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал с защитником контракт на три года

Одесский «Черноморец» сообщил, что подписан контракт на три года с защитником Виталием Ермаковым.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Металлист 1925». Этим летом он ушел из команды в качестве свободного агента.

30-летний защитник в минувшем сезоне сыграл за харьковский клуб 16 матчей в УПЛ, без забитых голов.